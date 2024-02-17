Милохин провел бой по правилам бокса: с кем дрался, победил или проиграл

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Даня Милохин

Блогер Даня Милохин провел первый бой по правилам бокса против тиктокера из Индии Аджмала Хана. Кто победил в поединке, как он складывался?

Что известно о бое, сколько раундов длился

Поединок между Милохиним и Аджамалом Хана состоялся вчера,16 февраля, в Дубае в рамках турнира Alpha Fight Series.

Россиянин вышел на ринг с российским флагом и в первом же раунде победил своего соперника техническим нокаутом.

«Простите, я хотел продлить бой и добить его в третьем раунде, не ожидал, что все закончится так быстро», — прокомментировал Милохин исход боя.

За два дня до выхода на ринг с индийским блогером Милохин провел тренировку с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексом Перейрой. К боксу тиктокера готовил тренер Зорик Степанян.

Ранее он признавался, что за данное мероприятие он получит около $10 тысяч.

«На самом деле прикол в том, что я вообще не смотрел, сколько мне заплатят. Тысяч 10 долларов, наверное. Но для меня это вообще не важно. Мне важно в этом принять участие: уже есть оппонент, афиша. Нужно лишь красиво себя показать, чтобы эти организаторы потом захотели пригласить меня еще куда-нибудь», — сказал он в интервью Карену Адамяну на YouTube.

Также тиктокер признавался, что на одном поединке останавливаться не собирается. У него большие планы в ММА, поскольку он планирует в будущем подраться с одним из братьев Хабиба Нурмагомедова.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Даня Милохин

Как российские боксеры отреагировали на бой Милохина

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев заявил, что его не интересует судьба российского блогера.

«Меня не интересует такой человек, как Милохин. Выиграл бой? Я не смотрел. Мне все равно на него и его дела. Человек не внушает доверия. Взял российский флаг? Ну и хорошо», — сообщил он корреспонденту Sport24.

Российский боксер Костя Цзю отметил, что «судья сделал подарок» Милохину, потому нокдаун не засчитывается, когда противник еще стоит на ногах.

«Молодец, что не спасовал. Но первые два нокдауна были неправильные. Нокдаун не считают, пока ты стоишь на ногах. Определенный подарок судья ему сделал. Если он хочет не просто хайповать, проведя один бой, а продолжать дальше, он должен понимать, что уровень всегда будет увеличиваться, бои будут сложнее и будут бить в отместку», — сказал спортсмен в комментарии «СЭ».

Почему Милохин не появится в профессиональном спорте

Продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что все заявления блогера о планах пробиться в профессиональный спорт являются поводом, чтобы «поддержать интерес к себе».

«Нет, конечно. Это все громкие заявления Милохина, которыми он разбрасывается направо и налево, дабы поддержать интерес к своему образу-бренду. И интерес он пытается поддерживать разными PR-кампаниями», — сказал Рудченко.

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