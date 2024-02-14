Милохин потренировался со звездой UFC Милохин и чемпион UFC Перейра провели совместную тренировку

Фото: Социальные сети

Даня Милохин

Блогер Даня Милохин в ходе подготовки к дебютному бою провел тренировку с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексом Перейрой, о чем он сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На опубликованном снимке российский певец стоит рядом с бразильцем в боксерской амуниции и широко улыбается.

Перейра на фото также стоит в перчатках для спарринга. На ногах у чемпиона UFC надета специальная защита.

Милохин 16 февраля примет участие в поп-ММА-боях в Дубае. Организаторы Kuma Team опубликовали бэкстейдж-ролик со съемок промо к мероприятию. Тиктокер проведет первый боксерский бой на турнире Alpha Fight Series с индийским блогером Аджмалом Ханом. Подготовкой российского артиста к боксу занимается тренер Зорик Степанян.

Ранее Милохин также рассказал, что перед боем провел процедуру выпускания крови. Речь идет о хиджаме — древней восточной медицинской практике.

До этого певец заявил о желании приехать в Москву после Нового года. По словам Милохина, он готов прямо сейчас вернуться на родину при одном условии, но не уверен, что его там примут. Блогер уточнил, что приедет, если вместо армии пойдет учиться в вуз. В университете можно «тиктоки снимать», а в армии ему придется «чистить картошку и убирать туалеты», пожаловался артист.