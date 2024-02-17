Продюсер разнес заявление Милохина о планах продолжить карьеру в ММА Продюсер Рудченко назвал пиаром заявление Милохина о переходе в спорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Продюсер Павел Рудченко исключил появление тиктокера Дани Милохина в профессиональном спорте, связанном с единоборствами. В беседе с NEWS.ru он объяснил это тем, что Милохин, одержавший победу в дебютном боксерском поединке над индийским блогером Аджманом Ханом, часто разбрасывается громкими высказываниями с целью поддержать интерес к своему образу-бренду.

Нет, конечно. Это все громкие заявления Милохина, которыми он разбрасывается направо и налево, дабы поддержать интерес к своему образу-бренду. И интерес он пытается поддерживать разными PR-кампаниями, — сказал он.

По мнению собеседника, если следующий бой Милохина и состоится, то это будет не столько схватка, сколько шоу.

Ранее Милохин победил индийского коллегу Аджмана Хана техническим нокаутом в первом раунде профессионального боксерского поединка. 22-летний россиянин дебютировал в весовой категории до 70 кг на турнире организации Alpha Fight Series в Дубае. Блогер вышел на ринг с российским флагом, поединок носил выставочный характер.

До этого сообщалось, что за два дня до боя с индийским блогером Милохин провел тренировку с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексом Перейрой. К боксу тиктокера готовил тренер Зорик Степанян.