Даня Милохин нокаутировал оппонента в Дубае Даня Милохин нокаутировал индийского блогера Хана в боксерском поединке в Дубае

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Даниил Милохин

Блогер Даня Милохин победил индийского коллегу Аджмана Хана техническим нокаутом в первом раунде профессионального боксерского поединка. 22-летний россиянин дебютировал в весовой категории до 70 кг на турнире организации Alpha Fight Series в Дубае. Милохин вышел на ринг с российским флагом, поединок носил выставочный характер.

Кадры боя опубликованы в Telegram-канале SHOT. Судя по ним, перед поединком играл гимн России. Милохин нанес серию размашистых ударов, после чего судья остановил поединок.

За два дня до боя с индийским блогером Милохин провел тренировку с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексом Перейрой. К боксу тиктокера готовил тренер Зорик Степанян.

Даня Милохин ранее уехал из России, но признавался, что скучает по друзьям, девушкам и русскому языку. Он говорил, что не планирует жить на Родине постоянно, но желал бы приезжать для заработков. Россиянин отмечал, что для возвращения ему предложили извиниться на видео и сделать фото с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. По его словам, он не против «вдохновлять детей и подростков».

При этом Милохин отказался выходить на свой первый боксерский бой под трек исполнителя SHAMAN «Я русский». Тиктокер назвал песню кринжем и добавил, что под нее поединок не восприняли бы всерьез.