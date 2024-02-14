«Совсем другие деньги»: Милохин объяснил, почему не хочет жить в России Милохин сообщил о желании приезжать в Россию только для заработков

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Даня Милохин

Российский блогер Даня Милохин в интервью YouTube-каналу «Макарена» рассказал, что не планирует жить в России постоянно, но хочет иметь возможность приезжать на родину для заработков. По словам тиктокера, для возвращения ему предложили записать ролик с извинениями и сделать фото с главой Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Милохин отметил, что не имеет ничего против и готов «вдохновлять детей и подростков».

Я бы хотел возвращаться в Россию, но жить я бы планировал вне. Потому что если я буду жить там, мне будет очень легко. Все говорят по-русски, шоу, все уже готово. А тут мне нужно самому что-то делать, искать, зарабатывать. Были моменты, когда у меня не было денег и приходилось выкручиваться. Это заставляет меня двигаться. Россия — страна возможностей, а мне хочется на мир, а для этого нужно быть в мире. Я сейчас в Дубае, у меня первый бой в Дубае. Покажу себя хорошо, потом пригласят еще... Это совсем другие деньги и другой тип популярности, — признался Милохин.

Блогер подчеркнул, что скучает по русским девушкам, своим друзьям и родной речи. Он также отметил, что готов принести извинения и связаться с Мизулиной, а также заявил о желании спеть кавер на песню SHAMAN «Я русский!».

Честно — очень скучаю. Я бы с удовольствием вернулся. Я бы хотел иметь возможность приезжать без проблем — снимался в этих шоу снова... Там ты идешь по знакомым улицам. В ресторанчике — «здравствуйте», а не «хэллоу», все тебя узнают. Мы сейчас об этом [о возвращении в Россию] думаем. Куча вариантов есть. Самое легкое — это записать ролик и сфоткаться с Мизулиной. Я готов, не вижу в этом ничего плохого, — рассказал Милохин.

Ранее Милохин отказался выходить на свой первый боксерский бой под трек исполнителя SHAMAN «Я русский». Тиктокер назвал песню кринжем и добавил, что под нее поединок не восприняли бы всерьез.

Блогер подчеркнул, что хочет, чтобы все осознали, насколько этот бой важен и серьезен для него. Состязание пройдет 16 февраля в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES. Оппонентом тиктокера станет блогер Аджмал Хан.