Мигрантов начнут ввозить в Россию чартерными поездами

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Режиссёр Валерия Гай Германика сообщила, что у мужа в номере провели обыск, нашли ружьё и таблетки. Она отрицает, что это могли быть наркотики, пишет Telegram-канал «Mash».

По доступной информации, неизвестный позвонил администратору отеля The Ritz-Carlton в Москве и сообщил, что в номере мужа режиссёра, бизнесмена Дениса Молчанова находятся наркотики и оружие. Полиция обыскала номер коммерсанта и...