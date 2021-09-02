Мигрантов начнут ввозить в Россию чартерными поездами
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:28, 02 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Для работы на российских стройках планируется ввоз мигрантов на чартерных поездах. Минстрой РФ собирается обсудить подробности с Узбекистаном. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, передаёт ТАСС.
Он сказал, что выполняет поручение зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.
У нас будет поездка на следующей неделе на территорию Узбекистана, мы в пилотном режиме планируем организовать отбор, вакцинацию и всё, что связано с трудовыми мигрантами в Узбекистане, что нам даст возможность безопасно, транзитом через территорию Казахстана, ввезти централизованно трудовых мигрантов на поездах, — рассказал Стасишин.
Он уточнил, что пробный ввоз рабочих мигрантов запланировано провести до конца года.
Ранее кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии «Родина» Олег Пахолков предложил ввести визовый режим со странами Центральной Азии. Он полагает, что из-за ситуации в Афганистане указанные страны не смогут справиться с большим наплывом беженцев. При этом они имеют возможность получить гражданство этих стран, после чего смогут свободно въезжать в РФ.