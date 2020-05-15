МГУ готовится обучать иностранцев в режиме онлайн

https://static.news.ru/photo/679483fc-a33a-11ea-b2ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Иностранные студенты, поступившие в Московский государственный университет имени Ломоносова на 1 курс, будут учиться дистанционно при сохранении плохой эпидемической ситуации.

МГУ с 15 июня начнёт принимать документы на поступление через специальную интернет-платформу. Вступительные испытания также пройдут удалённо.

Кроме того, ВУЗ может отправить новичков на онлайн-обучение, если границы не откроют, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, чуть более 30 тысяч бюджетных мест дополнительно будет выделено в российских вузах. По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, правительство установит, на какие направления подготовки и в каком объёме эти цифры будут распределены.

В Минобрнауки заявили, что завершить зачисления в вузы планируется в августе. Первым приказом должны быть зачислены имеющие особые льготы, а потом издаётся приказ на зачисление 80% абитуриентов. После этого зачисляются оставшиеся.