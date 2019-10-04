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Международная и Европейская федерации журналистов (МФЖ и ЕФЖ) призывали иранских властей освободить задержанную в Тегеране гражданку РФ Юлию Юзик.

Международная и Европейская федерации журналистов присоединились к своим российским коллегам, призвав Иран разъяснить причины ее ареста, — говорится в заявлении организаций, распространенном в Брюсселе.

В организациях подчеркнули, что у властей Ирана нет доказательств вины россиянки, поэтому её необходимо немедленно отпустить.

Журналистку Юлию Юзик задержали в гостинице во время частного визита в Тегеран представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Сообщалось, что ей якобы предъявили обвинение в сотрудничестве с израильской разведкой. Судебное заседание по её делу должно состояться 5 октября, россиянке грозит до 10 лет тюрьмы.

Как писал News.ru, российская дипмиссия в столице Ирана Тегеране запросила консульский доступ к задержанной российской журналистке Юлии Юзик.