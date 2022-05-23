30 метров под землей: как добывают золото Сибири Репортаж корреспондента NEWS.ru из Новосибирской области, где работают современные старатели

Добыча золота / Фото Shutterstock

Ежегодно в мире добывается около 2,5 тысячи тонн золота. Россия занимает шестое место по его добыче после ЮАР, Китая, Австралии, США и Перу. В нашей стране большинство золоторудных месторождений разрабатывают на территории Сибири и Дальнего Востока. NEWS.ru побывал на одном из них. Мы узнали, как добывают металл открытым способом и почему тонны богатств так и останутся лежать в земле, если государственная политика в этой сфере не изменится.

Золотые пески

Золотодобыча в Новосибирской области происходит близ села Егорьевское. Оно находится в 35 км от рабочего поселка Маслянино, административного центра Маслянинского района. Полчаса пути по грунтовой дороге, и у подножья склона показываются белые крыши домов. Село выглядит ухоженным — чистые улицы, ровные дороги, всюду лавочки и урны для мусора. У здания местного Дома культуры нас поджидает УАЗ. К местам золотодобычи рекомендуется добираться только на нем. Богатые золотом места дикие и труднопроходимые.

Запасы драгоценных металлов были открыты в этих местах ещё в IX веке. Промышленная же золотодобыча в Егорьевском началась в 50–60-е годы прошлого века. На местных реках — Суенге, Фомихе и Тайлы — установили три драги (землечерпательные машины), которые круглосуточно бороздили почву в поисках сокровищ. Самый крупный самородок, найденный здесь в 1959 году весил 2,5 кг. В 1985 году было образовано «старательское» предприятие, которое сейчас добывает ископаемые в регионе. В прошлом году организация отметила свой 35-летний юбилей.

Золотодобыча в Новосибирской области Вероника Коган/NEWS.ru

Золото в Новосибирской области находится под землей на расстоянии от тёх до 30 метров. Его добывают открытым способом, то есть роют, грубо говоря, яму и производят работы на дне. Один из самых глубоких карьеров Егорьевского — 24 метра. Главный инженер компании-добытчика Сергей Волков проводит экскурсию. Мы стоим на краю обрыва.

Вот видите — глина,глина, а под ним золото-коричневый грунт. Граница четкая видна. Это и есть золотоносные пески. Слой, в котором лежит золото, — это метров пять здесь. В других местах он может быть меньше или больше, — сообщает он.

Экскаватор копает грунт. Рыхлая земля отправляется на промывку грунтовыми водами. Поток воды рассеивает почву. Он отделяет крупные фракции от мелких. Камни и песок проваливаются вниз, а золото оседает на трафаретах. В этих местах добывают в основном золотой песок. Размер частиц не превышает спичечную головку.

Всего в Егорьевском сейчас функционируют три карьера. Два глубоких и один мелкий. В последнем золотоносные пески расположены через три метра от поверхности почвы. Еще один объект, в 30 км от села, находится в разработке. В ближайшие пару лет здесь также начнется добыча драгоценного металла.

Скрытые запасы

В этих местах за сутки добывают около 500 граммов золота. Это слиток величиной с пачку сигарет. За год на аффинажный завод с Егорьевского месторождения сдают около 110–130 килограммов драгоценного металла. Как рассказал NEWS.ru директор предприятия Алексей Дробот, раньше объемы были больше. Добывали и по 250 килограммов в год.

Золотодобыча в Новосибирской области Вероника Коган/NEWS.ru

Сейчас золотые запасы Новосибирской области иссякают. Нужно открывать новые месторождения. Где-то в недрах этих земель, например, лежит рудное дефицитное золото. По словам Дробота, государственная политика в отношении золотодобычи «вызывает много вопросов». Власти не заинтересованы в поиске и разработке новых месторождений. С ним согласен и главный инженер Сергей Волков.

Даже запасы драгоценных металлов одной Новосибирской области, возможно, могут озолотить всю Россию. Если бы не несколько «но». Проблемы начинаются уже на первом этапе, когда геолого-разведочный отряд выезжает для поисковых работ. По словам Дробота, сегодня доразведки на государственном уровне нет. Не финансируется поиск новых мест, где лежит золото. То есть старые месторождения иссякают, а новые не осваивают.

Возникают бюрократические проволочки и во время составления геологического отчета, который защищается в государственной комиссии по запасам, и во время согласования в департаменте по недропользованию технологического проекта разработки золотоносного участка.

Сергей Волков приводит пример: чтобы перевести землю из категории «сельхоз» в категорию «промышленная», необходимо от одного до трех лет. Это неоправданно долго.

Я думаю, причин много. Нехватка людей в этих разрешительных учреждениях. Люди приходят некомпетентные в этом вопросе. Пакет документов собрал, отправил на перевод, и начинается эта тягомотина. К каждой мелочи придираются. Чуть что — обратно отправляют. Такое ощущение, что это специально все делается, — сообщает главный инженер.

Бюрократические препоны ожидают старателей и на этапе геологоразведки, а также составления проекта на разработку. По словам Волкова, документы во всех инстанциях «согласуются с трудом».

Ещё одна проблема — кадровый голод. Как отмечает Алексей Дробот, людских ресурсов хронически не хватает. Местные жители не хотят идти в золотодобычу. Это тяжелый труд в любую погоду — и в снег, и в дождь, слякоть, грязь.

Золотодобыча в Новосибирской области Вероника Коган/NEWS.ru

Дмитрию 44 года. Выглядит старше паспортного возраста. Седина, морщины, усталый взгляд. Уже восемь лет он работает на золотодобыче. За последний месяц у мужчины был только один выходной, скоро намечается второй. В остальные — труд по 12 часов: две недели в дневную смену, затем — две недели в ночную. Сейчас зарплата рабочего составляет 35 тысяч в месяц. Ближе к концу сезона (сентябрь-октябрь) она может дойти до 70–75 тысяч.

Когда-то сюда пошел, потому что сказали, что заработок ничего. Пришел и разочаровался. Только в конце сезона нормальные деньги и видим. Но как-то втянулся, привык, — рассказывает Волков.

Работе старателей мешают законодательные и бюрократические барьеры, резюмирует Дробот. Государству необходимо создать широкий фронт работ по геологическому изучению недр, поиска новых месторождений. Тогда, как говорил Михаил Васильевич Ломоносов — богатство России будет прирастать Сибирью.

Государство заинтересовано в том, чтобы осваивались новые месторождения полезных ископаемых, в том числе золота, сообщил в беседе с NEWS.ru заместитель генерального директора Артели старателей «Полярная» Василий Жигалин. Мешать этому могут различные ограничения: наличие заказников, природоохранная зона, наличие реки или озера. Впрочем, Жигалин согласился с сибирским коллегой — серьезные бюрократические препоны создают сложности для добычи полезных ископаемых. Для того чтобы это поменять, нужны реформы на самом высоком уровне. Иначе Россия продолжит недополучать миллиардные поступления в бюджет.