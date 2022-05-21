Измена или спасение активов: почему Усманов разводится с Винер Новость о разводе бизнесмена Алишера Усманова и тренера Ирины Винер после 30 лет брака стала полной неожиданностью

Ирина Винер-Усманова / Фото Сергей Пятаков/РИА Новости

Новость о разводе бизнесмена Алишера Усманова и главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер после 30 лет брака стала для многих полной неожиданностью. Что могло стать причиной расставания пары, которую друзья считали идеальной семьёй, и история их 50-летнего знакомства — в материале NEWS.ru.

«Он только открыл рот — я сразу в него влюбилась»

За 30 лет брака Алишера Усманова и Ирина Винер прошли огонь, воду и медные трубы. Впервые они увидели друг друга больше 50 лет назад, ещё в школьные годы в Узбекистане, откуда оба родом. Алишер увлекался фехтованием, Ирина — гимнастикой. Занятия проходили в одном зале, где Усманов нередко оставался после своих тренировок, чтобы со стороны понаблюдать за понравившейся девушкой. К тому времени Винер, которая старше мужа на пять лет, уже была чемпионкой Узбекистана и привлекала всеобщее внимание модными тогда нарядами — она первой в городе стала носить чёрные чулки, высокие сапоги и миниюбки.

Подойти к Ирине юный Алишер так и не решился — они познакомились уже в Москве, куда Усманов переехал после поступления в МГИМО. По словам Винер, она влюбилась в будущего мужа с первого взгляда.

Он только открыл рот — я сразу в него влюбилась. Тембр голоса, ум, оборот слов... я же отличница, знаю наизусть две главы «Евгения Онегина». Моё сердце дрогнуло сразу, его дрогнуло ещё давно, когда я его не знала. Он маленький был, а я уже — «королева Шантеклера», — вспоминала Ирина Винер в программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми».

К моменту знакомства с Алишером Ирина рассталась с первым мужем, о котором никогда не рассказывала в СМИ, и воспитывала единственного сына Антона. Отношения между Усмановым и Винер начались только по возвращении в Узбекистан. Там же им пришлось пережить первое серьёзное испытание: в 1980 году в ходе громкого процесса над золотой молодёжью Ташкента суд признал 26-летнего Алишера виновным в деле о взяточничестве, мошенничестве и групповом хищении социалистической собственности, приговорив его к восьми годам колонии.

Свадьба, которой не было

Ирина не верила в виновность возлюбленного и обещала дождаться его во что бы то ни стало. Она ездила к Алишеру на свидания и однажды получила шёлковый платок — по узбекским традициям, это означает предложение руки и сердца. Которое Винер приняла.

Алишер Усманов Сергей Гунеев/РИА Новости

Усманов вышел на свободу на два года раньше срока — «за примерное поведение» и «ввиду искреннего раскаяния» (позже бизнесмен назвал дело против него сфабрикованным, и в 2000 году Верховный суд Узбекистана полностью реабилитировал его. — NEWS.ru). Ирина и Алишер поженились в 1992 году, окончательно перебравшись в Москву. Пышной свадьбы, по словам Винер, у них не было.

Моя свадьба была такая: небо было потолком, а земля была полом, — рассказывала Ирина Александровна.

Она признавалась, что всегда считала мужа гением и поддерживала в самые сложные периоды, когда у него были проблемы в бизнесе. Он — с пониманием относился к её преданности профессии. Ирина работала тренером в Центре олимпийской подготовки и целыми днями пропадала в зале на тренировках, где воспитала множество призёров ОИ: Яну Батыршину, Юлию Барсукову, Алину Кабаеву, Ирину Чащину, Евгению Канаеву, Маргариту Мамун, Дину Аверину и других. Нередко ученицы жили в московской квартире Усманова и Винер.

Однажды мы с ним [мужем] спали на полу, а моя ученица спала на кровати, потому что у неё завтра были соревнования, — признавалась Ирина Винер.

«Изменяя жене, мужчина изменяет себе»

Винер называет учениц дочерьми, они её-матерью. Ирина Александровна никогда не ограничивает общение с воспитанницами только спортом, а считает необходимым делиться с ними жизненными советами и лично одобряет (или не одобряет) их женихов.

Одно из главных правил, которому Ирина Винер учит своих дочерей, звучит так: «Мужчина полигамен, женщина моногамна, и не стоит на это обижаться». Эту истину, по словам тренера, она постигла на собственном опыте.

Умный человек — тот, кто учится на чужих ошибках. А глупый — тот, кто учится на своих. Вот я глупый, на своих ошибках я научилась и объясняю это детям. Дети это очень хорошо понимают, принимают и молчат, — поясняет Ирина Винер.

При этом она убеждена, что «изменяя жене, мужчина изменяет ней ей, а себе».

Вы же его выбор. А если он вам изменяет, он изменяет своему выбору. Сам себе, значит. И потом, это уже не ваше дело. Это дело его. Когда ты делаешь хорошее — это твоё дело. А когда тебе в ответ делают плохое — это уже не твоё дело, это дело человека, который это делает, — такова философия Ирины Винер.

Женщинам, столкнувшимся с неверностью мужей, она советует «потерпеть, пересидеть, потому что они полигамны, так их бог сделал».

Собственного супруга Ирина Винер характеризует как «красивого и умного мужчину», восхищается его деловыми качествами. На сегодня Усманов — основной акционер группы USM (49%), среди активов которой «Металлоинвест», «Удоканская медь», «МегаФон», совместное предприятие с китайской Alibaba Group AliExpress Russia и «Аккерманн цемент». Forbes оценивал его состояние в $15,7 млрд По итогам 2021 года Усманов занял седьмое место в рейтинге богатейших россиян по версии издания.

Каковы причины развода Усманова и Винер?

3 марта 2022 года США ввели санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и 19 российских бизнесменов и их близких родственников. В этот список попал и Алишер Усманов, однако, в отличие от других предпринимателей, членов его семьи санкции не коснулись. 4 мая миллиардер подал заявление о разводе с Ириной Винер после 30 лет брака. Этого не ожидал никто.

Алишер Усманов Сергей Гунеев/РИА Новости

Яна Батыршина, Маргарита Мамун и Яна Кузнецова, с которыми связался NEWS.ru, говорить о личной жизни Винер отказались. Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, которого Ирина Александровна называет любимым зятем (музыкант 20 лет женат на её воспитаннице Амине Зариповой. — NEWS.ru), также не захотел обсуждать причины развода Усманова и Винер.

По словам единственной близкой подруги тренера певицы Марии Гулегиной, Ирина Винер и Алишер Усманов были идеальной парой.

Когда она рядом со своим супругом, у неё даже цвет глаз меняется. На них смотреть одно удовольствие. Она жёсткая в своём деле, но когда она рядом с супругом — это всё: комар не летит, муха не жужжит, лист не шелохнётся. Она уникальный образец восточной женщины — нежная, покорная, добрая, тёплая и вместе с тем тренер с ледяным взглядом и таким командным голосом, что батальоны остановит, — утверждала подруга семьи Усманова и Винер.

Одной из возможных причин развода Алишера Усманова и Ирины Винер СМИ называют желание попавшего под санкции бизнесмена спасти свои активы. Семейный адвокат Марина Дубровская подтвердила NEWS.ru, что «акционеры, которые попадают под санкции, вынуждены выходить из бизнеса, дабы не навредить делу».

Развод и раздел общего имущества — два разных процесса. Общее имущество можно разделить по-разному: отдать одному из супругов с компенсацией другому, либо без таковой. Поделить в равных долях. Формально передать распоряжение имуществом второму супругу также представляется возможным. Вариантов множество, — объяснила Марина Дубровская.

Пока об иске о разделе имущества ничего не известно — на данный момент Усманов попросил суд лишь о расторжении брака, заседание пройдёт 7 июня. Ирина Винер пояснила журналистам, что «если всё будет тихо и спокойно, если мы обо всём договоримся», то развод с Алишером Усмановым она комментировать не будет.