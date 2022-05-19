Украина арестовала активы России и Белоруссии на $1 млрд «Вести»: на Украине арестованы активы России и Белоруссии на сумму более $1 млрд

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Активы России и Белоруссии общей стоимостью более $1 млрд арестованы на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Вести» со ссылкой на директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника. По его словам, данные активы не должны работать на Москву и Минск.

Они должны принадлежать Украине и приносить пользу нашему государству, — заявил Мельник.

Он уточнил, что речь идёт о 100% прав и активов горно-обогатительного комбината, добывающего титаносодержащее сырьё, почти 18 тыс. железнодорожных вагонов и спецтехнике, а также имуществе одного из финансовых учреждений.

Ранее аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский рассказал NEWS.ru, что если США запретят России платить по долгам в долларах и рейтинговые агентства признают это дефолтом, то держатели активов РФ имеют право обратиться в американский суд и добиться ареста российского имущества в Соединённых Штатах, если таковое там найдут. Эксперт подчеркнул, что ситуация с инициативой Белого дома «достаточно скользкая».