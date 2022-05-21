Пошли на три буквы: как «Рубин» докатился до вылета в ФНЛ Команда Слуцкого на своем поле позорно проиграла «Уфе» и впервые с 2002 года не выступит в РПЛ

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Последний тур подарил РПЛ сразу две сенсации: казанский «Рубин» впервые за много лет покинул элитный дивизион российского футбола, а «Сочи» унизил «Динамо» и забрал себе серебряные медали. Рассказываем подробнее об этих матчах и подводим итоги чемпионата.

Вылетаем

Досрочно РПЛ покинул только тульский «Арсенал», остальные боролись за выживание до последнего тура. Особняком в этой борьбе стояла встреча в Казани между «Рубином» и «Уфой». Представителям Татарстана для сохранения прописки в РПЛ или как минимум для попадания в стыки нужно было скатать домашнюю ничью, гостей же устраивала только победа.

Руководство «Рубина» пообещало футболистам мощные премиальные в размере 10 тысяч евро каждому, а болельщикам сделали бесплатный вход на 45-тысячную «Казань-Арену»: билеты полностью выкупили игроки и сотрудники казанцев.

Однако от позора команду Леонида Слуцкого эти действия не спасли. «Рубин» в первом тайме вышел вперёд благодаря очень спорному пенальти, после чего принялся оборонять драгоценное преимущество. «Уфа» же билась до последнего и сначала сравняла счёт на 54-й минуте, а затем на 90-й вышла вперёд.

У «Рубина» был шикарный шанс спастись: в добавленное время хавбек «Уфы» Остон Урунов зачем-то наступил сопернику на ахилл в собственной штрафной и «привёз» пенальти. Однако Виталий Лисакович не смог реализовать второй 11-метровый и отправил свою команду в ФНЛ, где «Рубина» не было с 2002 года. Глядя на полупустые трибуны «Казань Арены», вход на которую был бесплатным, трагедией для города это не станет. Судя по всему, другими видами спорта там интересуются больше.

В стыках за право остаться в РПЛ сыграют «Химки», ставшие 13-ми, и «Уфа», вырвавшая 14-ю строчку. Избежать неприятной процедуры смогли «Нижний Новгород» и «Урал», обыгравшие в последних турах «Зенит» и «Арсенал» соответственно. Изменить картину может мораторий на вылет из РПЛ, но хочется верить, что до этого абсурдного и несправедливого решения дело не дойдёт.

На троих

С чемпионом в нынешнем сезоне все было ясно очень рано. Ещё за три тура до конца «Динамо» перестало бороться с «Зенитом» за золото, отстав на недосягаемые для себя девять очков. Больше конкурентов петербургскому клубу по ходу сезона не нашлось, в четвёртый раз подряд титул уехал в город на Неве. Как справедливо заявил легендарный футболист питерцев Андрей Аршавин, отсутствие конкуренции в РПЛ не является проблемой «Зенита».

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«Динамо» же упустило и вторую строчку, уступив её главному открытию сезона — «Сочи». Серебро команды разыгрывали в очной встрече в Москве в заключительном туре, хозяевам было достаточно ничьей. Однако игра получилась сумасшедшей: бело-голубые на старте встречи открыли счёт, а затем ещё до конца первого тайма успели пропустить целых четыре мяча!

Во втором тайме гости забили ещё один гол и довели градус унижения бело-голубых до критического. «Сочи» за такой результат нужно аплодировать стоя, а вот «Динамо» можно успокоить лишь тем, что вторая строчка в нынешнем сезоне всё равно не даёт права сыграть в Лиге чемпионов. К тому же у москвичей ещё есть шанс реабилитироваться в финале Кубка России.

По болотам

Московский «Спартак» феерично справил столетие, умудрившись занять десятое место в РПЛ и повторить собственный антирекорд в российских первенствах. С другой стороны, болельщикам красно-белых стоит радоваться сохранению прописки в элитном дивизионе. В определённый момент сезона и в этом были большие сомнения.

Вряд ли с улыбкой на лице нынешний сезон будут вспоминать болельщики «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива», которые заняли места с четвёртого по шестое соответственно. Амбиции у этих клубов гораздо серьёзнее, однако по разным причинам сезон для них сложился хуже ожидаемого.

Слабым утешением для всех неудачников нынешнего чемпионата стало отсутствие путевок в еврокубки. Всё-таки именно в этом главная мотивация показывать высокие результаты во внутреннем чемпионате. По крайней мере, во вселенной вменяемого человека.