Метеоролог рассказал, как в будущем изменится климат в России

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, как изменится климат в России из-за глобального потепления. Это чревато дефицитом осадков и последующей за ним засухе, особенно на юге страны, пишет «Парламентская газета».

Вильфанд обратил внимание, что последние пять лет для страны были самыми жаркими за всю историю наблюдений, начиная с 1850 года. Средняя скорость глобального потепления составляет 0,17 градусов Цельсия за десять лет, а в России она составляет 0,45 градуса за десять лет, что в 2,5 раза выше. Это связано с тем, что страна является континентальной и находится в умеренных и высоких широтах.

Из-за глобального потепления климат в России будет ещё более засушливым. На юге страны осадков будет всё меньше, а на севере больше. К этому добавятся экстремальные явления, число которых будет постепенно возрастать. Мерзлота уже не будет вечной и если начнётся её таяние, это будет большой угрозой для находящихся в этой зоне зданий.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается снижение температуры на 16–20 градусов ниже нормы.