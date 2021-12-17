Метеоролог рассказал, как в будущем изменится климат в России

Метеоролог рассказал, как в будущем изменится климат в РоссииГлава Гидрометцентра Вильфанд рассказал об изменении климата России в будущем
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, как изменится климат в России из-за глобального потепления. Это чревато дефицитом осадков и последующей за ним засухе, особенно на юге страны, пишет «Парламентская газета».
Вильфанд
Из-за глобального потепления климат в России будет ещё более засушливым. На юге страны осадков будет всё меньше, а на севере больше. К этому добавятся экстремальные явления, число которых будет постепенно возрастать. Мерзлота уже не будет вечной и если начнётся её таяние, это будет большой угрозой для находящихся в этой зоне зданий.
Ранее Роман Вильфанд предупредил, что в ближайшие дни в ряде российских регионов ожидается снижение температуры на 16–20 градусов ниже нормы.