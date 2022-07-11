Метеоролог предупредил об опасности выхода смерчей на побережье Сочи Метеоролог Шувалов предупредил об опасности выхода смерчей на побережье Сочи

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Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, чем вызван запрет на купание на всех пляжах в Сочи и когда погода на юге России придет в норму. Также эксперт предупредил отдыхающих про возможность выхода смерчей на сушу.

Ситуация в Сочи сейчас действительно непростая. В этом регионе сейчас серьезные осадки и довольно сильные порывы ветра. Также из-за высокой температуры воды можно ожидать выхода смерчей на сушу. Несомненно, не стоит отменять свои поездки на юг страны, так как погода в этом регионе полностью нормализуется уже к четвергу, — отметил Шувалов.

Ранее пресс-служба городской администрации заявила, что городские пляжи в Сочи закрыты для купания из-за неблагоприятных погодных условий. Сообщается, что возможны ливни и волнение моря до четырех баллов. О запрете нахождения в воде оповещают население.

Также анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что главными симптомами солнечного или теплового удара являются слабость, головокружение, головная боль, иногда тошнота, рвота и потеря сознания. Врач подчеркнул, что летний зной опасен для всех независимо от возраста и наличия хронических недугов.