Мэрия Москвы заверила в защищённости данных «Соцмониторинга»

https://static.news.ru/photo/e4b5cb6a-975b-11ea-bdc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утечки данных из приложения «Социальный мониторинг» зафиксировано не было и не будет, заявил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Мы при разработке приложения руководствовались всеми необходимыми требованиями регуляторов, а также привлекали несколько компаний — лидеров в сфере информационной безопасности, как во время разработки, так и тестирования, на возможность взлома, — передаёт РИА Новости слова Лысенко.

Сейчас в мире коронавирусом заражены более 4,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 307 тысячи человек, более 1,6 млн выздоровели.

В России к 16 мая зафиксировано 272 043 случая коронавирусной инфекции. За сутки их число увеличилось на 9200. С болезнью справились 63 166 человек. Умерли 2537 человек, из них 119 скончались за последние сутки.

В Москве коронавирусом заражены 138 969 человек, 26 032 выздоровели, 1432 умерли. Из них 74 — за последние сутки.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Москвы аннулируют около 400 штрафов за нарушение режима самоизоляции, зарегистрированных ночью за то, что человек не сделал фотографию в приложении «Социальный мониторинг».