Мэр Москвы рассказал, при каком условии разрешит горожанам прогулки

https://static.news.ru/photo/529a8704-8584-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские власти понимают, что режим самоизоляции, введённый в столице из-за эпидемии коронавируса, тяжело даётся горожанам. Вместе с тем, другого выхода нет, и отмены запрета на прогулки пока не будет, заявил мэр Сергей Собянин.

Такое решение было бы слишком рискованным, так как может привести к новому пику распространения инфекции, заявил он.

Давайте представим себе, что завтра я издаю изменение к указу и говорю: прогулки москвичам с детьми во дворе, в парке, на улицах разрешаются. Как это будет выглядеть? Двор дома, в котором проживают три-четыре тысячи людей, из них около тысячи детей, все вываливают на прогулку... — предположил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил уверенность, что уже через пару дней после коллективной «прогулки» ситуация в Москве с эпидимической точки существенно ухудшится.

Вместе с тем, он признал, что даже сейчас горожане «в том или ином виде» совершают прогулки. Однако отмена официального запрета возможна только в случае улучшения обстановки в столице, уточнил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, оперативный штаб Москвы сообщил о всплеске госпитализаций из-за коронавируса.