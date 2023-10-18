Врач объяснил, когда конфеты могут быть полезны Гастроэнтеролог Неронов: одна-две конфеты в день полезны как перекус

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Полностью отказываться от конфет неправильно, рассказал в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог доктор медицинских наук Владимир Неронов. Он объяснил, что при отсутствии противопоказаний можно позволить себе в качестве перекуса одну-две конфеты в день два-три раза в неделю — и это будет безопасно и вкусно.

Вкусная конфетка в красивой обертке — это мелодия удовольствия, детская радость и приятное послевкусие. Отказываться от употребления конфет вообще — это неправильно, а вот одну-две конфеты в день два-три раза в неделю для улучшения настроения и как промежуточный прием пищи — это безопасно, вкусно и приятно, — пояснил специалист.

При этом он напомнил, что конфеты за счет содержания «коротких» углеводов могут испортить аппетит, поэтому их лучше всего употреблять в виде десерта или перекуса. Кроме того, в больших количествах конфеты способны привести к ожирению и возникновению кариеса за счет размножения бактерий в ротовой полости.

Чрезмерное употребление любого продукта всегда негативно отражается на том или ином органе. Безусловно, это относится и к конфетам, — подытожил гастроэнтеролог.

Ранее диетолог Светлана Лисицина рассказала, что перед сном можно перекусить яйцами, а если есть захотелось ночью, то лучше выбрать орехи. Специалист также отметила, что для ночного перекуса полезными будут зеленые овощи.