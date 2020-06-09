Медведев заявил об уменьшении числа преступлений в России

https://static.news.ru/photo/4867472c-aa5a-11ea-8415-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число преступлений за последние пять месяцев уменьшилось. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Отмечается, что об этом Медведев заявил на совещании по вопросу «О современных тенденциях развития криминогенной обстановки в стране и их учете при разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года».

За последние пять месяцев количество преступлений по России в целом несколько уменьшилось, — цитирует его РИА Новости.

Медведев добавил, что в статистике многое зависит от региона и категорий преступлений — некоторые показатели падают, но есть и те, что растут. В частности, по словам экс-премьера, в каких-то регионах увеличились тяжкие преступления, и данный вопрос планируется обсудить в ходе совещания.

Как писал NEWS.ru, депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова подготовили обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой о росте случаев домашнего насилия в дни всероссийской самоизоляции. Парламентарии призвали кабмин принять срочные меры для защиты жертв побоев родственников.