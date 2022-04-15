Медведев прокомментировал создание фейкового сайта «Единой России»

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал создание фейкового сайта партии «Единая Россия». По его мнению, такие акции оплачиваются из США, об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фейки создают альтернативную вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про ЕР платят прямо из Госдепа, — заявил Медведев.

В субботу на фейковом сайте, чей адрес не соответствует официальному сайту фракции, появилось «заявление Дмитрия Медведева», которое якобы касается проведения военной спецоперации РФ на Украине и «приказа верховного главнокомандующего» об «уничтожении группировки спутников Starlink».

Представители партии «Единая Россия» обратились в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к созданному неизвестными лицами ложному зеркалу портала. В обращении было заявлено, что IP-адрес сайта зарегистрирован в США. Роскомнадзор просьбу удовлетворил.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных.