Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России»

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Фейковый сайт фракции «Единой России» заблокирован по решению Роскомнадзора. В партии сообщили, что информация, которая была ранее размещена на данном сайте, вводила в заблуждение пользователей и не относилась к официальной позиции данного политического объединения.

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции «Единой России». На нём содержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооружённые силы РФ, — сказано в сообщении пресс-службы.

В субботу на фейковом сайте, чей адрес не соответствует официальному сайту фракции, появилось «заявление Дмитрия Медведева», которое якобы касается проведения военной спецоперации РФ на Украине и «приказа верховного главнокомандующего» об «уничтожении группировки спутников Starlink».

Ранее представители партии «Единая Россия» обратились в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к созданному неизвестными лицами ложному зеркалу портала. В обращении было заявлено, что IP-адрес сайта зарегистрирован в США.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных.