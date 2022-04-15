18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Политика

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России»

14:20, 16 апреля 2022
Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Фейковый сайт фракции «Единой России» заблокирован по решению Роскомнадзора. В партии сообщили, что информация, которая была ранее размещена на данном сайте, вводила в заблуждение пользователей и не относилась к официальной позиции данного политического объединения.

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции «Единой России». На нём содержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооружённые силы РФ, — сказано в сообщении пресс-службы.

В субботу на фейковом сайте, чей адрес не соответствует официальному сайту фракции, появилось «заявление Дмитрия Медведева», которое якобы касается проведения военной спецоперации РФ на Украине и «приказа верховного главнокомандующего» об «уничтожении группировки спутников Starlink».

Ранее представители партии «Единая Россия» обратились в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к созданному неизвестными лицами ложному зеркалу портала. В обращении было заявлено, что IP-адрес сайта зарегистрирован в США.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео