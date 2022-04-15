Члены «Единой России» потребовали заблокировать фейковый сайт партии

Представители партии «Единая Россия» обратились в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к фейковому сайту фракции. На официальном сайте партии уточняется, что информация, публикуемая на фейковом зеркале портала, «дискредитирует Вооружённые силы России», а также не имеет ничего общего с официальной позицией политического объединения, пишет РИА Новости.

Информация на фейковом сайте не относится к официальной позиции фракции и партии, содержит информацию, которая дискредитирует ВС РФ. IP-адрес фейкового сайта зарегистрирован в США, — сказано в сообщении.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о вооружённых силах. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа также предусмотрено наказание за призывы к антироссийским санкциям. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет. Отмечается, что максимальный штраф за нарушение закона составляет пять миллионов рублей.

С начала проведения спецоперации на Украине российские ресурсы в четыре раза чаще стали подвергаться кибератакам. Растёт число таргетированных атак на определённую сферу деятельности, рассказал заместитель технического директора группы компаний «ИСА» Никита Кулангин. Компания работает в сфере IT. Он отметил, что хакеры тратят месяцы на проникновение в инфраструктуру учреждений, но обычно остаются незамеченными до самого момента её заражения вредоносным кодом. Это происходит по причине того, что защита большинства учреждений основывается на контроле периметра и не уделяется достаточно внимания анализу трафика пользователей, почты.