https://static.news.ru/photo/815e5fc6-360a-11ea-b4aa-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Ключевым качеством для журналиста является наличие совести. Такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев на церемонии награждения премиями правительства России.

Награды были вручены за достижения в области СМИ за 2019 год.

Глава кабмина подчеркнул, что профессионализм журналистов нельзя измерять «его принадлежностью к той или иной корпорации, структуре, отношению к государству, частному бизнесу».

Я уверен, что совесть и дальше будет определять развитие журналистики в мире и в нашей стране, — приводит слова Медведева «Интерфакс».

13 января отмечается День российской печати.

Ранее NEWS.ru писал, что вдова погибшего в Центральноафриканской республике российского журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко считает неубедительной версию Следственного комитета об убийстве группы репортёров с целью ограбления. По её словам, никаких доказательств в пользу этой версии не было предъявлено.