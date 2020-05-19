Медведев предложил рискнуть здоровьем критикам волонтёров «Единой России»

https://static.news.ru/photo/7e51a4c8-99c9-11ea-8e90-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампредседателя Совета безопасности и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил рискнуть собственным здоровьем «диванным критикам», которые в социальных сетях выражают недовольство работой волонтёров. Добровольцы помогают нуждающимся во время эпидемии коронавируса.

По словам политика, он часто видит в Интернете критику волонтёров «Единой России».

Ты вот сам попробуй, встань с дивана, и в период, когда это угрожает здоровью, попробуй просто отнести продукты человеку, который не может выйти из квартиры по разным причинам. Вот это, что называется, дорогого стоит, — цитирует Медведева РИА Новости.

Замглавы Совбеза отметил, что таких волонтёров, которые являются сторонниками или членами партии, «ни в коем случае нельзя потерять». Он подчеркнул, что эти люди «на деле доказывают своё желание помогать другим, помогать тем, кто в такой помощи нуждается».

Медведев выразил надежду на то, что эти добровольцы получат поддержку людей, если решат принять участие в предварительном партийном голосовании.

Ранее NEWS.ru писал, что волонтёр «Единой России» из Воронежа продала соседям продуктовые наборы, предназначенные для выдачи малоимущим семьям.