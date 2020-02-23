Замглавы Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил защитников Отечества с праздником.
С Днём защитника Отечества, — написал он в Facebook.
Медведев также разместил в соцсети фотографии с торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. В ней он принял участие вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Мишустиным, спикерами Совфеда и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.
Как писал NEWS.ru, ранее Валентина Матвиенко поздравила российских военных с Днём защитника Отечества. Она отметила несгибаемую волю воинства России, его патриотизм и верность долгу. По словам Матвиенко, День защитника Отечества — всенародно любимый праздник. В этот день россияне чествуют тех, кто посвятил свою жизнь Родине, кто готов неустанно стоять на защите национальных интересов и охранять российскую землю.
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