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В Забайкалье пенсионерка была осуждена на 5,5 года колонии за убийство своего сожителя, чьё поведение признали «противоправным».

Как сообщает портал «Тайга.Инфо», 67-летняя жительница села Бушулай ударила сожителя ножом в спину. По её словам, поводом стало то, что тот негативно высказывался в адрес самой женщины и её внука...