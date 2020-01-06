https://static.news.ru/photo/38b8398a-3246-11ea-9dcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Zimmermann/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручения ведомствам и спецслужбам оценить угрозы для российских граждан на Ближнем Востоке.

Соответствующее указание он направил спецслужбам и некоторым ведомствам. Также особое поручение он дал вице-премьеру Максиму Акимову, руководителю МИДа Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и другим. Чиновникам предстоит оценить безопасность полётов и туризма над регионом. Как передаёт ТАСС, доклад должен быть готов до 10 января.

Как писал NEWS.ru ранее, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства генерала Сулеймани. В ответ на это Иран атаковал военную базу США на западе Ирака. Дональд Трамп выступил с официальным заявлением по поводу этой ситуации.

Кроме того, следовавший из Тегерана в Киев Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта. На борту самолёта было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.