Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручения ведомствам и спецслужбам оценить угрозы для российских граждан на Ближнем Востоке.
Соответствующее указание он направил спецслужбам и некоторым ведомствам. Также особое поручение он дал вице-премьеру Максиму Акимову, руководителю МИДа Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и другим. Чиновникам предстоит оценить безопасность полётов и туризма над регионом. Как
Как писал NEWS.ru ранее, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства генерала Сулеймани. В ответ на это Иран атаковал военную базу США на западе Ирака. Дональд Трамп выступил с официальным заявлением по поводу этой ситуации.
Кроме того, следовавший из Тегерана в Киев Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта. На борту самолёта было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.
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