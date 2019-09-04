https://static.news.ru/photo/9f9e93da-cfac-11e9-86c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: MedvedchukVV/Twitter

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что переговоры об обмене заключёнными между Россией и Украиной подходят к завершению.

Переговоры по обмену ведутся, насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшее время они закончатся, — сказал политик в эфире «России 24».

Медведчук в настоящее время участвует в работе Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Он рассказал, что в ходе ВЭФ планирует провести несколько встреч с российским руководством, не уточнив имена своих собеседников.

Ранее сообщалось, что процесс обмена заключёнными может начаться 7 сентября. При этом подчёркивалось, что договорённости носят лишь предварительный характер, писал News.ru. В Кремле воздержались от комментариев на эту тему.

Обмен заключёнными в формате «35 на 35» должен распространиться в том числе на задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков. В России они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы.

Москва в свою очередь рассчитывала вернуть на родину похищенных СБУ Максима Одинцова и младшего сержанта Александра Баранова, а также Евгения Мефёдова, который изначально проходил фигурантом по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после был обвинён в сепаратизме.