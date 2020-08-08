Медики предупредили о распространении в КНР ещё одного опасного вируса

https://static.news.ru/photo/85947a3c-d969-11ea-8512-fa163e074e61_660.jpg Фото: May James/Global Look Press

В нескольких китайских районах появился новый смертельный вирус, который называется SFTS. За первую половину текущего года выявлено более 60 инфицированных, из них семь скончались.

У больных наблюдается повышенная температура, кашель, а также снижение уровня лейкоцитов в крови и образование тромбоцитов.

Медики считают, что данный вирус передаётся главным образом через укусы насекомых, — приводит китайская газета Global Times.

Вирусолог Шэн Цзифан, которая работает в больнице при Чжэцзянском университете, заявила, что пока нельзя исключать возможность передачи нового вируса от человека к человеку. SFTS может распространяться через кровь или гной.

По последним данным, более 60% случаев заражения новым вирусом зарегистрированы в провинции Цзянсу. Ещё несколько — в Аньхое и Чжэцзяне.

Возбудитель SFTS обнаружили в 2011 году. Этот вирус пока малоизучен. Известно, что он относится к семейству буньявирусов, которые поражают позвоночных, членистоногих, а также растения.

Как ранее сообщал NEWS.ru, учёные заявили, что за время пандемии выявлено 14 мутаций коронавируса. Одна из них упрощает присоединение вируса к клеткам организма человека, что делает COVID-19 более опасным. Специалисты также добавили, что в случае сохранения ситуации с распространением инфекции в течение лета разрабатываемые против неё препараты могут оказаться бесполезными.

За последние месяцы учёные из разных стран разработали и начали испытывать множество вакцин от коронавируса нового типа. Одни лаборатории пошли по классическому пути и работают над вакцинами «живого» типа (ослабленный вирус). Другие исследователи работают над так называемыми убитыми вакцинами. Речь идёт о технологии уничтожения искусственно выращенного вируса, например формалином, и введении его в организм. Кроме убитого вируса можно использовать и его очищенный антиген, тот самый чужеродный для человека белок, который, попадая в организм, вызывает иммунную реакцию. Также существуют и РНК-вакцины. В их основе лежит фрагмент РНК, который кодирует антиген. При введении в мышцу человека такая вакцина будет производить эти белки прямо в организме и вызывать иммунный ответ без самого возбудителя.