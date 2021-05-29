Раненного при стрельбе в Екатеринбурге росгвардейца отпустили домой

Раненного в ногу после стрельбы в Екатеринбурге сотрудника Росгвардии отпустили домой. Медицинские специалисты оказали ему всю необходимую помощь, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.
Росгвардейцу оказана медпомощь в травматологической больнице № 36, и он отпущен домой, — сказали там.
Вторая же пострадавшая, уже прооперированная девочка, находится сейчас в реанимации.
Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, на улице Бородина в Екатеринбурге. По предварительным данным, огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.
В результате стрельбы пуля попала в живот маленькой девочке, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Оба пострадавших госпитализированы, состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое.