Раненного при стрельбе в Екатеринбурге росгвардейца отпустили домой

https://static.news.ru/photo/2e7b7ffe-c1d3-11eb-8c36-96000091f725_660.jpg Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Раненного в ногу после стрельбы в Екатеринбурге сотрудника Росгвардии отпустили домой. Медицинские специалисты оказали ему всю необходимую помощь, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

Росгвардейцу оказана медпомощь в травматологической больнице № 36, и он отпущен домой, — сказали там.

Вторая же пострадавшая, уже прооперированная девочка, находится сейчас в реанимации.

Инцидент произошёл в воскресенье, 30 мая, на улице Бородина в Екатеринбурге. По предварительным данным, огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Кроме того, нападавший попытался захватить заложника среди прохожих.

В результате стрельбы пуля попала в живот маленькой девочке, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Оба пострадавших госпитализированы, состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое.