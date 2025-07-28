«Мечтали о дочке»: раскрыты детали жизни погибшей в Саратове пары «КП»: погибшая при взрыве газа в многоэтажке Саратова пара мечтала о дочке

Трагически погибшие при взрыве газа в многоэтажке Саратова мужчина и женщина мечтали о рождении дочери, сообщает «Комсомольская правда» со слов их друзей. Недавно молодые люди отметили дни рождения.

Они только что справили дни рождения. У Кати он был 21 июля, а у мужа — 22-го. Оба души не чаяли в сыне и мечтали о дочке, — рассказали близкие.

В момент катастрофы супруги находились дома из-за болезни ребенка. Во время взрыва они должны были быть в отпуске.

Екатерина работала начальником лаборатории на местном заводе. Ее муж Георгий занимал должность начальника железнодорожной станции.

В результате взрыва 25 июля в десятиэтажном доме погибли семь человек, включая ребенка. Еще четверо числятся пропавшими без вести.

Ранее в МЧС рассказали, что поисково-спасательные работы завершены, специалисты продолжают собирать и вывозить строительный мусор. Для семей погибших организована оперативная психологическая помощь.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о выплате материальной помощи семьям погибших. По его словам, они получат финансовую поддержку в размере 1 млн рублей. Средства будут выделены из резервного фонда, который находится в распоряжении областного правительства.