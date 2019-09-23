https://static.news.ru/photo/ccff3824-de21-11e9-ad48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

МЧС России подготовило проект постановления правительства, которое относит учреждения дошкольного образования и детские оздоровительные лагеря к категории «чрезвычайно высокого риска». Плановые проверки на этих объектах планируется сделать ежегодными.

Кроме того, ведомство намерено до конца 2019 года внести изменения в правила противопожарного режима. В частности, посетителей будут информировать о порядке действий в случае ЧП до начала мероприятий.

Нововведения коснутся ответственности за курение, использование открытого огня в жилых помещениях, а также в местах общего пользования, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что ангар загорелся на улице Ижорская в Москве. Площадь пожара превышает 300 кв. м. Огонь охватил первые два этажа здания.