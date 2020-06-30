Матвиенко отметила возрастающую роль парламентов в мире

https://static.news.ru/photo/82f77e86-bac0-11ea-b43b-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Совет Федерации/vk.com

В Международный день парламентаризма председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала прогноз относительно будущей роли парламентов в мире.

По её мнению, крупнейшие межпарламентские ассоциации демонстрируют усиливающуюся роль парламентов при принятии любых общественно значимых решений как в национальных, так и международных делах.

Матвиенко отметила, что в нашем многополярном мире все вопросы должны решаться только путём переговоров, нельзя допустить доминирования чьей-то «единственно верной» точки зрения.

Только межпарламентская дипломатия в дополнение к дипломатии традиционной способна соблюсти этот баланс, — заявила спикер в интервью радио «Спутник».

Матвиенко также считает, деятельность парламента должна быть адекватной вызовам времени. В связи с этим голосование по поправкам в Конституцию, которое сейчас идёт в стране, не только сохраняют Россию как государство с сильной президентской властью, но и укрепляют полномочия Совета Федерации и Государственной думы.

Без парламента нет и не может быть реального участия граждан в принятии важнейших решений, управлении делами государства, — сказала Матвиенко.

Отмечаемый 30 июня Международный день парламентаризма был установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой Международной конференции Межпарламентского союза. Одним из инициаторов его учреждения является Россия, идея принадлежит спикеру Валентине Матвиенко. Инициативу подержали более ста государств.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало, и такой формат может быть использован в дальнейшем. По её словам, голосование в таком виде удобно для граждан, а также способствует соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, писал NEWS.ru.