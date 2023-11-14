Маткапитал в России: как получить, кому платят, что изменится в 2024 году Госдума одобрила проект о запрете маткапитала лицам без российского гражданства

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Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, согласно которому материнский капитал предлагается выплачивать только тем женщинам, которые имеют гражданство России в момент рождения ребенка. Что об этом нужно знать?

Кто имеет право на получение материнского капитала

Материнский капитал — это деньги, которые государство предоставляет семьям безвозмездно. Их можно тратить только на предусмотренные законом цели: образование, улучшение жилищных условий, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, ежемесячную выплату. Можно направить капитал целиком на одну цель или частями на несколько. Право на материнский капитал подтверждает именной сертификат, который оформляется в беззаявительном порядке. Он направляется в личный кабинет на «Госуслугах». В среднем на его оформление уходит около двух недель после регистрации рождения ребенка.

Размер материнского капитала на сегодняшний день составляет 586 947 рублей, но если в семье с 2020 по 2026 год включительно родилось двое детей, то, помимо материнского капитала за первого ребенка, предполагается выплата в 188 681 рубль за второго малыша.

Смогут ли мигранты получить маткапитал

Госдума России 14 ноября приняла в первом чтении законопроект, уточняющий условия выплаты материнского капитала. Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов от ЛДПР, в частности председателем комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым.

«Согласно нашим предложениям, маткапитал будет выплачиваться на ребенка, имеющего гражданство по рождению, это значит, что он появляется в семье, в которой хотя бы один из родителей имеет гражданство РФ», — заявил Нилов «Интерфаксу».

На данный момент право на получение маткапитала предоставляется гражданам РФ при рождении или усыновлении детей, которые имеют российское гражданство. При этом закон сейчас не уточняет, должно ли у детей быть гражданство РФ по рождению.

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Какая сумма маткапитала на первого и второго ребенка будет в 2024 году

10 октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе заседания программной комиссии «Единой России» заявил, что маткапитал на первого ребенка в 2024 году составит 631 тысячу рублей.

«Сейчас в бюджете у нас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5% и сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей, на второго ребенка — около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша», — сообщил он.

Сегодня председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила увеличить сумму материнского капитала за счет введения прогрессивного налога.

«Если мы оперативно примем закон о прогрессивном налоге, на чем мы и настаиваем, то, думаю, это будет солидный источник пополнения бюджета. Тогда уже можно будет разговаривать о том, чтобы размер маткапитала соответствовал стоимости жилья», — пояснила она.

По ее словам, сейчас в России дети сироты получают субсидии в размере 2 900 000 рублей, что дает им возможность приобрести недвижимость. Такую же сумму можно заложить и на материнский капитал, регулируя ее в зависимости от уровня инфляции, считает депутат.

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