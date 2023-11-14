В Госдуме нашли способ увеличить размер маткапитала Депутат Останина: увеличить размер маткапитала поможет прогрессивный налог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличить размер материнского капитала можно за счет введения в России прогрессивного налога, предложила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В беседе с «Радио 1» парламентарий подчеркнула, что таким образом можно будет поднять выплаты матерям до уровня стоимости жилья.

Если мы оперативно примем закон о прогрессивном налоге, на чем мы и настаиваем, то, думаю, это будет солидный источник пополнения бюджета. Тогда уже можно будет разговаривать о том, чтобы размер маткапитала соответствовал стоимости жилья, — отметила депутат.

Останина отметила, что сейчас есть субсидии в размере 2 млн 900 тысяч рублей для детей сирот, которые позволяют им приобрести жилье. По мнению парламентария, такую же сумму необходимо заложить и на материнский капитал, регулируя ее в зависимости от уровня инфляции. Депутат подчеркнула, что на те деньги, которые сейчас выплачивают женщинам за рождение детей, невозможно приобрести квартиру.

Депутат Госдумы Андрей Алехин ранее предложить увеличить материнский капитал до стоимости жилья. Он напомнил, что изначально этот вид господдержки предусматривался для граждан, планирующих жить в своей квартире, но с тех пор цены на недвижимость значительно выросли.