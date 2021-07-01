Математики назвали сроки следующей волны пандемии в Москве

Российские математики из СПбПУ произвели расчёты и спрогнозировали, что новый пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить в середине сентября. Об этом сообщают «Известия».

Издание отмечает , что в первый осенний месяц, по прогнозу, число заболевших в столице составит 225–280 тысяч человек.

Руководитель центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков заявил изданию, что примерной датой следующего пика станет 19 сентября.

Если будет реализован иной сценарий, то число активных больных составит примерно 280 тыс. человек и это произойдёт на три дня раньше — 16 сентября, — уточнил он.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что заболеваемость в Москве, наоборот, должна снизиться уже в конце июля.

Ранее стало известно, что не стоит рассчитывать на спад заболеваемости от коронавируса после жаркой погоды. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Она считает, что смертоносная инфекция сейчас мало завязана на погоду. Так Попович ответила на вопрос о том, может ли жаркая сухая погода снизить уровень заражений.