Мать Бута поблагодарила Путина за возвращение сына

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Раиса Бут, мать обменянного на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер бизнесмена Виктора Бута, поблагодарила в эфире телеканала «Россия 24» российского президента Владимира Путина за то, что ее сын сможет вернуться домой. Кроме того, женщина выразила благодарность МИД и руководителю ведомства Сергею Лаврову.

Конечно, благодаря нашему президенту, Владимиру Владимировичу Путину, я так благодарна. Низкий материнский поклон Министерству иностранных дел во главе с Лавровым Сергеем Викторовичем, — сказала мать Бута.

В четверг, 8 декабря, после длительных переговоров США и России Бута обменяли на баскетболистку американской сборной, которая была арестована за контрабанду наркотиков и осуждена в РФ. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.

Бут находился под стражей в США с 2008 года, он был арестован в Таиланде по запросу Соединенных Штатов Америки. Его осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин своей вины не признал.

Ранее в разговоре с NEWS.ru Виктория, жена Константина Ярошенко, вернувшегося в Россию в апреле 2022 года из тюремного заключения в США по обмену, заявила, что безумно рада за освобожденного предпринимателя, как и за его супругу Аллу.