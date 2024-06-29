Массовое отравление детей в летних лагерях России: какие регионы поражены

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В летнем лагере «Уральские зори» в Магнитогорске произошло массовое отравление детей, аналогичная ситуация в пензенском лагере «Белка», пишет Telegram-канал SHOT. Что об этом известно, какие последние новости выходили 29 июня?

Что известно об отравлении детей в Магнитогорске

«В беседе с нами мамы и папы ребятни, отдыхающей в лагере „Уральские зори“ в Магнитогорске, пожаловались, что их детям стало плохо еще в минувший вторник. По словам родителей, представители лагеря им о ЧП не сообщали, они все узнали от самих подростков, когда тем по распорядку раздали телефоны. Дети жаловались, что в среду в их медпункт была очередь примерно из 40 с лишним человек и все со схожими симптомами: боль в животе, тошнота, высокая температура», — пишет SHOT.

Авторы канала рассказали, что родители кинулись массово забирать своих детей из лагеря и перевозить их в больницы, сейчас люди координируются, чтобы составить коллективные жалобы и заявления во все профильные инстанции.

«Первые индивидуальные заявления уже поступили в Роспотребнадзор. Елена из Магнитогорска рассказала нам, что представители лагеря заявили ей, будто провели проверку и не нашли нарушений, значит дети отравились едой, которую им привезли родители. Директор „Уральских зорей“ и его заместитель отказались нам комментировать произошедшее», — добавил SHOT.

RT передает, что в группе лагеря в социальных сетях 29 июня появилась запись о запрете передачи продуктов и вывода детей за территорию лагеря, отдыхающим можно передать только сухое печенье без начинки, карамельки, сушки и минералку.

«Некоторые родители рассказали изданиям, что 25 июня у детей болел живот, их тошнило. Признаки отравления, по их словам, были и у вожатых. В медпункт обращались десятки человек», — добавил RT.

Официального подтверждения отравления детей от руководства лагеря, властей региона и компетентных органов пока не поступало.

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

Что известно об отравлении детей в Пензе

«Еще одно массовое недомогание детей. На этот раз в пензенском лагере „Белка“. Как нам стало известно, там более 30 детей почувствовали себя плохо и обратились за медпомощью в течение двух дней (четверг, пятница). Предварительно, они отравились, несколько человек помещены в изолятор. Городская прокуратура уже начала проверку. Интересно, что „Белку“ тщательно проверяли совсем недавно и нашли много нарушений эпидемиологических норм. На организатора питания тогда составили административку, а от руководства лагеря потребовали сменить поставщика продуктов. Первую еду от нового организатора питания завезли в „Белку“ меньше недели назад», — пишет SHOT.

Readovka рассказала, что массовое отравление детей в лагере «Белка» в Пензе привлекло внимание прокуратуры.

«27 и 28 июня более 30 ребят почувствовали себя плохо. Часть из них поместили в специальный изолятор, но, по словам родителей, на всех мест там почему-то не хватило. Они негодуют, почему их чад рвет в палатках, а руководство отрицает свою вину. „Живот болел, на что воспитатель понес очередной бред, сказав, что дети руки не моют“, — беспокоится одна из мам. Лагерь тщательно проверяли недавно и даже выявили несоблюдение эпидемиологических норм. На „Белку“ тогда составили административку и просили сменить поставщика продуктов, который, к слову, приступил к работе уже 23 числа, менее чем за неделю до массовых отравлений. Сейчас родители забирают своих детей из лагеря и клянутся, что впредь в „Белку“ ни ногой», — добавила Readovka.

Официального подтверждения отравления детей от руководства лагеря, властей региона и компетентных органов пока не поступало.

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