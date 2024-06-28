Суши-бар временно закрыли после массового отравления в российском регионе Суд Курска временно закрыл суши-бар из-за массового отравления людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Деятельность курского суши-бара «Sushi King» была временно остановлена на два месяца из-за подозрений в массовом отравлении продукцией заведения, сообщили в пресс-службе судов региона. В заведении по меньшей мере 13 человек отравились роллами, восемь пострадавших были госпитализированы, у нескольких пациентов была обнаружена сальмонелла.

Решением Ленинского районного суда г. Курска деятельность «Sushi King» на ул. Студенческой г. Курска приостановлена на 2 месяца по подозрению в массовом отравлении продукцией заведения, — говорится в сообщении.

Ранее в меню курского суши-бара, клиенты которого, предположительно, отравились после употребления роллов, можно найти роллы с названиями, созвучными с инфекционными заболеваниями. Так, гости заведения могут заказать роллы «Стафилококкай», «Хот-Стафилоккокай» и «Стрептококаи». Их названия созвучны со стафилококком и стрептококком, которые являются опасными патогенами.

Экс-сотрудники заведения, в котором заказывали роллы, ранее заявили, что в кафе всегда была антисанитария на кухне: сотрудники курили на рабочем месте, а пепел скидывали на пол, огурцы почти никогда не мыли. Вопросы вызывало и качество рыбы. Также известно, что отравившиеся роллами заказывали сет в сливочном соусе. Им были политы роллы с лососем, угрем, креветками и курицей.