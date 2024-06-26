Отравивший россиян суши-бар продает роллы Стафилококкай и Стрептококаи Отправивший в больницу 13 курян суши-бар продает созвучные с инфекциями роллы

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В меню суши-бара Sushi King, в филиале которого 13 жителей Курска подхватили острую кишечную инфекцию, можно найти роллы с названиями, созвучными с инфекционными заболеваниями. Так, гости заведения могут заказать роллы Стафилококкай, Хот-стафилоккокай и Стрептококаи. Несмотря на то, что в больнице остаются восемь человек, а работа филиала по решению Роспотребнадзора временно приостановлена, из меню не спешат убирать блюда со странными названиями.

Вместе с тем, сеть продолжает принимать заказы и доставлять еду местным жителям. По словам оператора службы заказов, оставить заявку можно как по телефону, так и на сайте. Заказ можно сделать в любом из 10 филиалов. По данным регионального управления Роспотребнадзора, сейчас проводится эпидемиологическое расследование, задействована лабораторная служба.

Экс-сотрудники заведения, в котором заказывали роллы, в кафе всегда была антисанитария на кухне: сотрудники курили на рабочем месте, а пепел скидывали на пол, огурцы почти никогда не мыли. Вопросы вызывало и качество рыбы. Также известно, что отравившиеся роллами заказывали сет в сливочном соусе. Им были политы роллы с лососем, угрем, креветками и курицей.