Выросло число отравившихся морепродуктами в Курске В Курске число отравившихся морепродуктами выросло до 13 человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число отравившихся морепродуктами в Курске выросло до 13 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Пятеро отправлены на амбулаторное лечение. Изначально стало известно об 11 пострадавших.

На сегодняшний день число обратившихся за медицинской помощью составляет 13 человек, восемь из них госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно, — сказали в ведомстве.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что отравившиеся роллами жители Курска заказывали сет в сливочном соусе. Через несколько часов у пострадавших поднялась высокая температура и появились сильные боли в животе. Среди госпитализированных — 16-летний подросток.

Все пострадавшие покупали роллы в одном кафе. Сливочным соусом были политы роллы с лососем, угрем, креветками и курицей. Сейчас отравившиеся находятся в больнице в состоянии средней тяжести с диагнозом «кишечная инфекция».

По словам бывших сотрудников заведения, в котором заказывали роллы, в кафе всегда была антисанитария на кухне: сотрудники курили на рабочем месте, а пепел скидывали на пол, огурцы почти никогда не мыли. К качеству рыбы также было много вопросов. Деятельность компании приостановлена из-за отравления.