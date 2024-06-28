Инфекционист предупредил об опасностях при посещении суши-баров Инфекционист Жемчугов: при посещении суши-баров можно заработать сальмонеллез

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При посещении суши-баров можно заработать сальмонеллез и другие болезни, заявил в беседе с «Радио 1» врач—терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, проблема может заключаться в сырых продуктах или их неправильной разделке.

Например, рыба разделывается с птицей, а в птицах много сальмонелл, которые очень опасны. <...> Это может привести к сальмонеллезу — инфекционному заболеванию, — объяснил врач.

Он также посоветовал обращать внимание на цвет, запах и вкус продукта и не есть его при возникновении сомнений. Иммунолог обратил внимание на то, что заведения общественного питания находятся под полным контролем Роспотребнадзора, сотрудники которого обязаны проверять все условия по приготовлению продуктов и содержанию помещений. Потребитель имеет право запросить только лицензию.

Суд в Курске ранее принял решение об остановке деятельности местного суши-бара на два месяца. Поводом для того стало подозрение в отравлении 13 человек.

Роспотребнадзор прежде потребовал заблокировать работу сервиса «Кухня на районе» в ходе заседания Люблинского суда Москвы на 90 суток. Представители ведомства портала напомнили, что едой сервиса отравилось большое количество человек.