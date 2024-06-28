Суд приостановил работу суши-бара после массового отравления в Курске Суд на два месяца приостановил деятельность суши-бара из-за отравлений в Курске

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Суд в Курске приостановил деятельность суши-бара в связи с подозрением в отравлении 13 человек, сообщила в Telegram объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Заведение не будет работать два месяца.

Решением Ленинского районного суда г. Курска деятельность «Sushi King» на ул. Студенческой г. Курска приостановлена на два месяца по подозрению в массовом отравлении продукцией заведения, — говорится в сообщении.

Владельца заведения признали виновным в нарушении законодательства «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Уфе девять человек отравились, освящая дом. Семья из Мелеуза приехала к родственникам в СНТ «Ветеран-2», чтобы провести религиозный ритуал. Они пригласили муллу и накрыли стол. После этого трое детей и шестеро взрослых почувствовали себя плохо. Некоторые из них успели доехать до Мелеуза, там их положили в инфекционное отделение с кишечной инфекцией. Остальные лечатся в Уфе. Роспотребнадзор начал проверку по факту случившегося.

До этого Роспотребнадзор в ходе заседания Люблинского суда Москвы потребовал приостановить работу сервиса «Кухня на районе», едой которого отравилось множество человек в июне 2024 года, на 90 суток. Представитель службы объяснила требование продолжением санитарно-эпидемиологического исследования продукции компании.