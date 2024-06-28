Девять человек отравились во время ритуала в Уфе В Уфе девять человек отравились во время освящения дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе девять человек отравились, освящая дом, пишет Telegram-канал Mash Batash. По его данным, семья из Мелеуза приехала к родственникам в СНТ «Ветеран-2», чтобы провести религиозный ритуал. Они пригласили муллу и накрыли стол.

После этого трое детей и шестеро взрослых почувствовали себя плохо. Некоторые из них успели доехать до Мелеуза, там их положили в инфекционное отделение с кишечной инфекцией. Остальные лечатся в Уфе. Роспотребнадзор начал проверку по факту случившегося.

Ранее Роспотребнадзор в ходе заседания Люблинского суда Москвы потребовал приостановить работу сервиса «Кухня на районе», едой которого отравилось множество человек в июне 2024 года, на 90 суток. Представитель службы объяснила требование продолжением санитарно-эпидемиологического исследования продукции компании.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что 148 взрослых пациентов, у которых диагностировали ботулизм, продолжают проходить лечение в российских больницах. При этом 232 человека, в том числе трое детей, уже были выписаны из медучреждений.

До этого стало известно, что от ботулизма умер 21-летний житель Костромы, молодой ученый Тим Лев. Это первая известная смерть, связанная с массовым отравлением едой из сервиса доставки «Кухня на районе».