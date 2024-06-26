Названо число проходящих лечение от ботулизма россиян Кузнецов: в российских больницах остаются 148 взрослых пациентов с ботулизмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лечение в российских больницах продолжают проходить 148 взрослых пациентов с диагнозом ботулизм, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. При этом, по его словам, которые приводит РИА Новости, 232 человека, в том числе трое детей, были выписаны из клиник.

На стационарном лечении остаются 148 взрослых пациентов с диагнозом ботулизм, 44 из них на искусственной вентиляции легких, — сказал он.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что актера Алексея Бардукова, который попал в больницу с ботулизмом, выписали спустя восемь дней. По его данным, артиста больше не лихорадит и у него пропала одышка, однако есть остаточные симптомы болезни.

Канал отмечает, что Бардуков после выписки будет наблюдаться у невролога и инфекциониста. Состояние актера удалось стабилизировать, несмотря на то что он поступил в тяжелом состоянии.

Тогда же стало известно, что от ботулизма умер 21-летний житель Костромы, молодой ученый Тим Лев. Это первая известная смерть, связанная с массовым отравлением едой из сервиса доставки «Кухня на районе».

Лева со ссылкой на его супругу Диану рассказали, что парень поехал в Нижний Новгород к бабушкам. 14 июня он съел салат лобио, который заказал в сервисе доставки «Кухня на районе». Утром на следующий день он пожаловался на ухудшение зрения.