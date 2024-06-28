Работу «Кухни на районе» потребовали приостановить на три месяца Роспотребнадзор потребовал приостановить работу «Кухни на районе» на 90 суток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор в ходе заседания Люблинского суда Москвы потребовал приостановить работу сервиса «Кухня на районе» на 90 суток, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Представитель службы объяснила требование продолжением санитарно-эпидемиологического исследования продукции компании.

Мы требуем принятия мер в виде временной приостановки деятельности на срок 90 суток, — сказала она.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что 148 взрослых пациентов, у которых диагностировали ботулизм, продолжают проходить лечение в российских больницах. При этом 232 человека, в том числе трое детей, уже были выписаны из медучреждений.

До этого стало известно, что от ботулизма умер 21-летний житель Костромы, молодой ученый Тим Лев. Это первая известная смерть, связанная с массовым отравлением едой из сервиса доставки «Кухня на районе».

Коллеги Лева со ссылкой на его супругу Диану рассказали, что молодой человек поехал в Нижний Новгород к бабушкам. 14 июня он съел салат лобио, который заказал в сервисе доставки «Кухня на районе». Утром на следующий день он пожаловался на ухудшение зрения, 16 июня его состояние сильно ухудшилось. Он был госпитализирован и попал в реанимацию, однако 23 июня врачи сообщили о смерти пациента.