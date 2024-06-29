Выписанный пациент скончался на проходной больницы в Петербурге «Фонтанка»: около Елизаветинской больницы обнаружили тело 60-летнего мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело 60-летнего мужчины было обнаружено на проходной Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка». Инцидент произошел 28 июня. По данным источника, мужчина выписался из медучреждения за час до обнаружения его тела без признаков жизни.

Мужчина поступил в приемный покой больницы вечером 28 июня и после проведения необходимого комплекса обследований, лечения выписан. Показаний для госпитализации не было. Произошедшее не является недосмотром врачей, — сообщили в пресс-службе Елизаветинской больницы.

В медучреждении уточнили, что инцидент можно отнести к случаям внезапной смерти. Тело было найдено в пятницу вечером. Правоохранительные органы разбираются в случившемся.

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