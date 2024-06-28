Сталкер зарезал подругу, полицейского придавили: громкие ЧП за сегодня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Подмосковье полицейский придавил коллегу во время экстремального шоу, сталкер под Челябинском зарезал 21-летнюю девушку, на съемки шоу «Последний герой» пришел медведь — NEWS.ru рассказывает о самых громких новостях дня из рубрики «Происшествия».

Полицейского придавило служебным автомобилем во время шоу

Служебный автомобиль упал на сотрудника ГАИ во время показательных выступлений в Ивантеевке. Инцидент произошел в центре профессиональной подготовки. На опубликованных кадрах автомобиль на двух колесах проезжает мимо сотрудников, принявших положение «упор лежа». В какой-то момент машина переворачивается на четыре колеса и падает прямо на мужчину.

В Ивантеевке выступала профессиональная пилотажная группа «Каскад». Пострадавший сотрудник выжил благодаря шлему. В настоящий момент он находится под наблюдением медиков.

Под Челябинском сталкер убил возлюбленную

В Увельском районе Челябинской области 22 июня молодой человек зарезал на улице 21-летнюю возлюбленную, которая решила с ним расстаться. Раны пришлись на туловище и шею. Девушка скончалась на месте преступления от кровопотери. Жертва пыталась скрыться от убийцы в подъезде, но тот догнал ее.

«Он преследовал девочку, подруги ее до дома провожали. Как он вернулся из армии, прохода ей не давал. Там было девять ножевых ранений. Умерла на месте, скорая не успела. Говорят, безответная любовь, не хотела быть с ним», — рассказали близкие погибшей.

Родные подозреваемого рассказали, что он был одержим девушкой, а в день убийства та сказала ему, что выходит замуж за другого. Примечательно, что в социальных сетях у молодого человека были фотографии девушки и цитаты об отношениях. Среди цитат была такая: «Отношения должны быть 50/50 — она шикарно выглядит, а он одержим ею».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Медведь пришел к участникам «Последнего героя»

На Алтае медведь пришел на съемочную площадку шоу «Последний герой». Об этом рассказала одна из участниц, звезда седьмого сезона «Пацанок» Кристина Захарова. По ее словам, все очень испугались, что животное может покалечить.

«Ночь с медведем — это жесть! Был страх, что он нас покалечит! Но природа все же все решает», — поделилась девушка.

Съемки проходили на берегу Телецкого озера, огонь участникам пришлось добывать самостоятельно, защищаясь от холода, насекомых и даже диких зверей. По словам генерального продюсера «ВайТ Медиа» Юлии Сумачевой, команда работала под проливным дождем и палящим солнцем.

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