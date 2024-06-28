Авто приплющило сотрудника ГИБДД во время показательного шоу Служебное авто рухнуло на сотрудника ГИБДД на показательном шоу в Ивантеевке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Служебный автомобиль упал на сотрудника ГИБДД во время показательных выступлений в Ивантеевке, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, инцидент произошел в центре профессиональной подготовки. На опубликованных кадрах автомобиль на двух колесах проезжает мимо сотрудников, принявших положение «упор лежа». В какой-то момент машина переворачивается на четыре колеса и падает прямо на мужчину.

Канал уточнил, что в Ивантеевке выступала профессиональная пилотажная группа «Каскад». Пострадавший сотрудник выжил благодаря шлему. В настоящий момент он находится под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что школьник серьезно травмировал пятилетнюю девочку, когда выполнял трюки на рампе с самокатом. Инцидент произошел во дворе многоэтажки на Дмитровском шоссе в Москве. Подросток отпустил самокат, который прилетел в голову ребенку.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как пятилетняя москвичка едет на велосипеде мимо спортивных пандусов. Затем ее сбивает летящий с трамплина самокат. Предположительно, подросток сделал это неумышленно.