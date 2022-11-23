Mash: Госдума планирует запретить подростковые аборты

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Депутаты Государственной думы планируют в ближайшее время запретить аборты подросткам, сообщает Telegram-канал Mash. В настоящий момент прервать беременность при помощи врачей россияне могут уже с 15 лет. В случае принятия закона подросткам могут отказать в аборте.

По данным канала, Госдума может разрешить врачам отказывать пациентам в прерывании беременности по религиозным соображениям. По мнению авторов инициативы, решение женщины об аборте может нарушить право врачей на религиозную и личную совесть. Таким образом, специалист будет вправе отказать пациенту в предоставлении подобных услуг по убеждениям.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать возможность запретить аборты девушкам в возрасте 15–18 лет без согласия их родителей. Как следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, Голикова также предложила утвердить единый порядок психологических консультаций перед абортами.

Кроме того, предлагается рассмотреть переименование листа информированного согласия при проведении аборта на «лист сохранения беременности» вместо «листа прерывания беременности».