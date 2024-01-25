Mash: элитный особняк Блиновской продают за полмиллиарда рублей

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Telegram-канал Mash сообщает, что блогер Елена Блиновская за месяц до перевода в СИЗО решила продать свой особняк в элитном поселке Миллениум Парк в подмосковной Истре. По данным канала, недвижимость предлагается за 599 200 000 рублей.

Как пишет Mash со ссылкой на риелтора, особняк, где проходили обыски, можно приобрести «прямо сейчас». По словам источника, сделка будет проходить тайно, чтобы не разглашать имя нового владельца недвижимости.

Однако, выяснил канал, люди из окружения Блиновской отрицают слова риелтора. В публикации говорится, что дом находится в ипотеке и блогер не намерена с ним расставаться. Приближенные Блиновской сказали Mash, что предложение о продаже особняка всего лишь маркетинговый ход, чтобы привлечь клиентов и нажиться на имени бизнесвумен.

До этого суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской на три месяца, до 26 апреля. Аналогичную меру распространили и на ряд подконтрольных юридических лиц.

Ранее адвокат Леонид Ольшанский предположил, что у Блиновской мало шансов выйти на свободу. Он пояснил, что дело «королевы марафонов» носит воспитательный характер. При этом юрист допустил, что случае если Блиновская получит реальный срок, она может отсидеть намного меньше за счет процедуры УДО.