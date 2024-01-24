Адвокат Ольшанский предположил, что Блиновская получит реальный срок

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

У психолога Елены Блиновской мало шансов выйти на свободу, заявил NEWS.ru адвокат Леонид Ольшанский. Он пояснил, что дело «королевы марафонов» носит воспитательный характер.

Мало шансов [у Блиновской выйти на свободу], по моему убеждению. Как учат студентов на первом курсе, и приговор по уголовному делу, и решение по гражданскому носят не только прагматический, но и воспитательный характер. Нельзя воровать, нельзя убивать, нельзя столько денег недоплачивать в казну, — сказал Ольшанский.

Адвокат добавил, что в случае, если Блиновская получит реальный срок, она может отсидеть намного меньше за счет процедуры УДО. Для этого ей необходимо будет проявить себя с положительной стороны и получить хорошие характеристики от администрации исправительного учреждения. При этом Ольшанский отметил, что Блиновской не стоит делать акцент на своем финансовом положении ни перед судом, ни в местах отбытия наказания, так как это может вызвать негативный эффект.

Все граждане нашей страны равны перед законом, независимо от социального и материального положения, — заключил адвокат.

Ранее защита Елены Блиновской обжаловала решение Замоскворецкого районного суда Москвы о заключении ее под стражу. Коучу ужесточили меру пресечения из-за неоднократного нарушения условий домашнего ареста. Блогер пробудет в СИЗО № 6 «Печатники» до 26 апреля, будет содержаться в изоляторе наравне с другими арестантами и самостоятельно поддерживать чистоту в камере в порядке дежурства.